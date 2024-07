Polícia equatoriana resgata 49 pessoas sequestradas por traficantes em mina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 14:04 Para compartilhar:

A polícia do Equador resgatou em uma mina 49 pessoas que foram sequestradas pela quadrilha de narcotraficantes Los Lobos, entre elas uma menor de idade e três mulheres, informou a Presidência nesta sexta-feira (5).

As vítimas foram encontradas de mãos e pés atados em uma galeria subterrânea durante uma operação na quarta-feira na província de Azuay, no sul andino.

“Também foram apreendidos um arsenal de armas e explosivos, fragilizando significativamente a capacidade operacional do grupo criminoso”, acrescentou a Presidência na rede X.

A quadrilha Los Lobos faz parte de cerca de 20 organizações de narcotraficantes que disputam a rota das drogas e sacodem o país com registros de violência recorde.

Agentes armados e com coletes à prova de balas entraram pelo túnel lamacento de uma mina para libertar as vítimas. Imagens divulgadas pela Presidência mostram as pessoas na parte externa com mantas para se proteger da chuva.

Também aparece um grupo numeroso de homens com botas de borracha e sem camisa, sentados e com os braços atrás da cabeça, vigiados por agentes armados.

A polícia identificou os libertados como mineiros, encontrados em uma operação da qual também participaram militares. As autoridades não informaram se eles eram obrigados a trabalhar.

Segundo a Polícia, na área também foram encontrados restos humanos enterrados. Dois colombianos, suspeitos de pertencerem à quadrilha Los Lobos, foram detidos, de acordo com a mesma fonte.

