Polícia encontra R$ 175 mil em espécie com suposto assessor de deputado federal

Mauro Balhessa 10/04/2024 - 11:24

Policiais militares da Recom (Rondas Especiais e Controle de Multidão) abordaram, durante um patrulhamento na Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 5, um veículo do modelo Range Rover que estava com aproximadamente R$ 175 mil em espécie.

Um dos ocupantes afirmou trabalhar como assessor do deputado federal Gutemberg Reis (MDB). Ele não soube dizer a origem do dinheiro. A informação foi divulgada pelo site Tempo Real e confirmada pela IstoÉ.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, “a equipe deu ordem de desembarque para o condutor e os demais ocupantes. No interior do carro havia uma bolsa contendo cerca de R$ 175.000,00. As pessoas envolvidas na ocorrência não explicaram para a equipe qual seria a origem do dinheiro, sendo conduzidas para a 31ªDP e, posteriormente, para a 27ªDP.”

Gutemberg Reis

Procurado pela ISTOÉ, o parlamentar nega que o dinheiro seja dele.

“O deputado Gutemberg Reis informa que a pessoa citada na reportagem lhe prestou serviços freelancer em campanha eleitoral, na área de marketing, mas não possui qualquer vínculo empregatício ou de trabalho atualmente. O dinheiro apreendido não é do deputado, que, por sua vez, soube do ocorrido pela imprensa.”

Indiciado por fraude no cartão de vacinação

Gutemberg já foi indiciado por fraude no cartão vacinação pela Polícia Federal. Além dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso de certificado vacinal Covid-19.