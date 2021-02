Polícia encontra pé em decomposição de suspeita de roubo milionário na Austrália

A polícia encontrou um pé de uma mulher acusada de desviar 13,1 milhões de libras (cerca de R$ 108 milhões) de fundos de investimentos de mais de 60 pessoas em uma ilha em New South Wales, na Austrália. As informações são do UOL.

Acusada de roubar a quantia milionária de clientes que investiam em fundos, Melissa Caddick é considerada foragida pela justiça australiana. Segundo o The Guardian, advogados das vítimas alegam que a quantia desviada deve ser ainda maior.

Os restos mortais da mulher foram encontrados em um tênis, de acordo com o comissário assistente da polícia local, Michael Willing, que disse que o achado pode ajudar a polícia nas investigações.

“No último domingo, 21 de fevereiro, um calçado foi colocado na costa do parque nacional Bournda, ao sul de Tathra, por campistas. Dentro daquele sapato estavam os restos de um pé humano. Eles correspondiam à descrição e ao tamanho de um sapato que Melissa Caddick foi vista usando durante a execução do mandado de busca”, disse o comissário.

O pé foi levado a um laboratório e um exame de DNA dos restos mortais coincidiu com o das escovas de dentes da suspeita. A empresária acusada de roubo despareceu em novembro de 2020, horas depois que a polícia federal australiana invadiu sua casa luxuosa no subúrbio de Dover Heighs, em Sidney. Autoridades suspeitam que ela possa ter entrado no mar para fugir.

