Polícia encontra ossada de imigrante russo desaparecido desde dezembro em Florianópolis

A Delegacia de Desaparecidos de Santa Catarina confirmou que ossada encontrada no bairro Pantanal, em Florianópolis, é do imigrante russo Iaroslav Klevogin, 34 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Wanderley Redondo, que afirmou que a identidade dos ossos foi finalizada pelo Instituto de Análises Forenses na quinta-feira (13). Informações são do NSC Total.

A ossada, sem crânio, foi lozalizada em uma trilha no Morro da Gema, no bairro Pantanal, em 17 de fevereiro, já em estado de decomposição. A polícia trabalhava desde então para fazer a identificação. Klevogin estava desaparecido desde o dia 21 de dezembro. O Consulado Russo no Brasil foi acionado para providenciar o DNA com a família de Klevogin.

O russo morava há três anos em Florianópolis e foi visto com vida pela última vez na rua Capitão Osmar Silva, no bairro Pantanal. Um amigo, que morava com ele, registrou o seu desaparecimento na delegacia. A polícia recebeu uma denúncia em fevereiro de que o russo teria sido executado e enterrado em uma trilha no Morro da Gema por ter desrespeitou as regras do tráfico de drogas na região. Ele tinha registros na polícia por importunação sexual e ameaça.

Até o momento, um homem de 19 anos foi preso suspeito de participar do crime, mas a 2ª DP ainda seguirá investigando o caso para mapear mais suspeitos e, após isso, finalizar o inquérito.

