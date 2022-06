Polícia encontra mais de 40 pessoas mortas empilhadas dentro de caminhão nos EUA

Mais de 40 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão próximo a San Antonio, cidade no estado americano do Texas, nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros local informou que 46 corpos foram empilhados no interior do veículo.

De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, não há crianças entre as vítimas. Outros 16 pessoas foram encontradas vivas e levadas a hospitais, sendo 4 crianças.





O New York Times afirma que a hipótese inicial da polícia é de que as vítimas são imigrantes e que todos que estavam dentro da carreta teriam entrado ilegalmente nos Estados Unidos. A localização do caminhão fica a mais ou menos 250 km da fronteira com o México.

A polícia de San Antonio ainda procura o motorista do veículo e afirmou que três pessoas foram detidas na região. O Departamento de Segurança Interna dos EUA assumiu a investigação. Ainda não existem informações sobre identidades e nacionalidades das vítimas.