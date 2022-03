Polícia encontra granada em conjunto habitacional no interior de São Paulo

Na última segunda-feira (28), o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo) recolheu uma granada em um prédio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), na cidade de Matão, no norte de São Paulo. As informações são do Uol.

Segundo informações da PM, um chamado foi aberto por conta de um explosivo encontrado pelo síndico do prédio. “A equipe entrou em contato com o síndico e ele informou que, ao acompanhar uma manutenção em uma caixa de energia, localizou o artefato. Foi identificado que era uma granada e, por causa disso, o Gate foi acionado”, informou a assessoria de imprensa.

O entorno do prédio foi isolado e o objeto recolhido. A corporação não informou sobre como se deu a detonação da granada. Pedaços do artefato foram recolhidos e devem passar por análise especializada.

Saiba mais