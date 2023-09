Polícia encontra ‘casa bomba’ em região que Mingau foi baleado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 8:51 Compartilhe

A Polícia Civil descobriu uma ‘casa bomba’, como é chamado o local que distribui drogas para pontos do tráfico, na mesma região em que Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça. O artista foi atingido no sábado, 2, na comunidade Ilha das Cobras, em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro.

O delegado Marcelo Russo falou sobre as investigações, a prisão de um suspeito e os próximos passos, em entrevista ao programa Brasil Urgente, comandado por José Luiz Datena.

“Nós começamos a fazer as diligências, recolher imagens de câmeras, depoimentos testemunhais, informações de colaboradores e chegamos a um autor do crime, que foi preso em flagrante com farta quantidade de drogas, arma de fogo e munição”, afirma.

“A arma apreendida, uma pistola Glock ponto 40, é compatível com um projétil que nós encontramos no local da tentativa do homicídio”, completa.

Na sequência, o delegado comenta que acredita que o caso pode ser concluído em breve, após as últimas informações recebidas.

“Conseguimos fechar o quebra-cabeça com mais três elementos identificados e qualificados e estamos na busca para a prisão desses. A Ilha das Cobras é um local que tem uma atuação de uma facção criminosa autodenominada Comando Vermelho”, comenta.

“Os integrantes praticam o tráfico de forma armada e o veículo da vítima entrou no local na Praça do Ovo, onde temos uma boca de fumo. É uma área perigosa e que deve ser evitada”, complementa Marcelo, que destaca também que a entrada de Mingau na região deve ter assustado os criminosos, que reagiram com tiros contra o carro do artista.

Os policiais conseguiram mapear esconderijos de armas e drogas, após uma ação da área de inteligência. A operação encontrou uma casa alugada pelo tráfico usada para esconder drogas e armas.

Situação de Mingau

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, segue sedado na UTI, segundo boletim médico divuilgado pelo hospital São Luiz. O estado de saúde do artista é considerado grave.

