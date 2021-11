Polícia encontra cabo enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça

A Polícia Civil de Caratinga, em Minas Gerais, terminou nesta segunda-feira (8) de recolher os materiais periciais do avião que caiu na zona rural do município e acabou causando a morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas. As informações são do g1.

De acordo com o delegado Ivan Lopes Sales, um cabo estava enrolado em uma das hélices do avião, mas ainda não é possível afirmar que é o cabo que se rompeu da torre de transmissão de energia da Cemig (Companhia Energética).

“É fato de que tem um cabo enrolado na hélice. Agora, a gente só vai poder afirmar que esse cabo é o cabo que se rompeu quando a perícia tiver o laudo pericial”, disse Lopes Sales.

Os destroços da aeronave serão encaminhados nesta terça-feira (9) ao Rio de Janeiro, já os motores vão parar Sorocaba, no interior de São Paulo.

