Polícia e traficantes entram em confronto por roubos de barcos no Rio Grande do Sul

06/05/2024 - 15:57

A Polícia Militar entrou em confronto com traficantes que estavam roubando barcos, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Há suspeita de que os criminosos usavam as embarcações, destinadas para auxiliar a população, para salvar os entorpecentes.

De acordo com a Band, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), pediu reforço da Força Nacional para auxiliar no controle da situação. Até porque essa não é a primeira vez que os criminosos fazem isso.

A ISTOÉ entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não houve resposta até o momento.

A Defesa Civil do estado divulgou o último boletim às 12h23 desta segunda-feira, 6, no qual afirma que houve 83 mortes pelas chuvas, além de outros 4 óbitos que estão em investigação.

Ao todo, 364 municípios foram afetados e 111 pessoas estão desaparecidas. Além disso, são 20.070 pessoas em abrigos, 129.279 desalojados e 291 feridos.