Polícia e torcedores argentinos brigam no Maracanã; jogo sofre atraso

A expectativa para a partida Brasil X Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foi bem diferente do que o torcedor imaginava ao entrar no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 21.

Uma briga entre torcedores argentinos e a polícia se formou e a bola demorou a entrar em campo. Nas redes sociais, internautas criticaram a organização, que teria misturado as torcidas, e lamentaram as cenas de violência que ofuscaram o brilho do espetáculo da bola.

“Cenas lamentáveis acontecendo no Maracanã. Briga de torcida antes do jogo começar. Vergonhoso! Brasil x Argentina”, disse um usuário do X-Twitter ao compartilhar imagens do estádio.

“Quem foi o gênio que juntou as torcidas do Brasil e da Argentina em um jogo no Maracanã???”, criticou mais uma internauta. “Confusão no setor Sul. As torcidas da Argentina e do Brasil começaram a batalha de objetos e o problema se alastrou”, disse outro.

Cenas lamentáveis acontecendo no Maracanã Briga de torcida antes do jogo começar… Vergonhoso! Brasil x Argentina pic.twitter.com/pAGpRSriVI — Gustavo Veloso 🇧🇷🦑 (@g_vgouvea) November 22, 2023

Confusão no setor Sul. As torcidas da Argentina e do Brasil começaram a batalha de objetos e o problema se alastrou. Não fazer um setor visitante para um jogo desse tamanho, visto tudo o que aconteceu na final da Libertadores, é irresponsabilidade pura. pic.twitter.com/qA01ISJOCm — Lucas Pedrosa (@pedrosa) November 22, 2023

Todo jogo do Brasil e Argentina acontece alguma coisa, menos o jogo de fato pic.twitter.com/dCCQ0UIAaN — ro (@rooh_vitoriia) November 22, 2023





Messi meteu o pé do jogo após briga entre as torcidas do Brasil e Argentina. pic.twitter.com/yb8BpwWFsu — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) November 22, 2023

