Polícia e MPRJ investigam morte de 2 jornalistas e 5 jovens em Maricá

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público estadual, cumpriu, nesta sexta-feira (20), 39 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a uma milícia que age no município de Maricá, região metropolitana do Rio. Na operação, foram apreendidos cerca de R$ 20 mil, dois veículos, uma arma de fogo, além de celulares, pen drives e documentos que serão analisados pela polícia técnica.

Os mandados são decorrentes de dois inquéritos: a chacina de cinco jovens em um condomínio de Maricá, em 25 de março do ano passado, e o assassinato do dois jomnalistas, neste ano, no município. O grupo é investigado por homicídio e organização criminosa.

Segundo as investigações da delegacia especializada, parte da quadrilha participou diretamente da execução dos jovens e do jornalista. O grupo também é investigado pelos assassinatos do jornalista Romário da Silva Barros, em 18 de junho deste ano, e do vereador Ismael Breve e do filho dele, Thiago Marins, dentro de casa, em 22 de agosto. Todos os crimes aconteceram em Maricá.

O jornalista Romário da Silva Barros fundou o site Lei Seca Maricá, que dava in formações sobre as condições do trânsito na cidade e na rodovia RJ-104, que dá acesso à cidade. Romário voltava de uma caminhada com um amigo quando foi morto com quatro tiros à queima-roupa, por um homem que estava no banco do carona de um carro. No local do crime, a perícia técnica não encontrou cápsulas deflagradas, o que leva a hipótese de que os disparos tenham sido feitos de revólver, uma vez que cápsulas desse tipo de arma ficam acondicionadas no tambor após os disparos.

Romário foi o segundo jornalista assassinado em Maricá, neste ano, em menos de um mês. Na noite do dia 25 de maio, Robson Giorno, do jornal O Maricá, foi morto a tiros, disparados por um homem encapuzado, quando o repórter saia de casa.

Também participaram da ação de hoje as corregedorias das polícias Civil e Militar, já que há um policial civil e cinco militares entre os investigados.