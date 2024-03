Polícia e Guarda Nacional são mobilizadas para combater insegurança no metrô de Nova York

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 14:21 Para compartilhar:

A governadora Kathy Hochul disse nesta quarta-feira (6) que mobilizará forças de segurança estatais e policiais para o metrô da cidade de Nova York, após o aumento de incidentes violentos na rede de transporte subterrâneo da maior cidade dos Estados Unidos.

“A governadora Hochul está mobilizando 1.000 membros do aparelho estatal para ajudar na missão do NYPD (Departamento de Polícia de Nova York, ndr)… Isto inclui 250 membros da Polícia do Estado de Nova York”, segundo um comunicado.

A governadora determinou também a mobilização de 750 membros da Guarda Nacional para apoiar estes esforços, acrescenta.

As forças de segurança realizarão patrulhas, controle de bagagens e iniciarão um novo programa para proibir o acesso a passageiros violentos.

Nas últimas semanas foram registrados tiroteios com vítimas, incidentes com facas e passageiros sendo empurrados nos trilhos da rede metroviária.

Os crimes graves aumentaram quase 50% em janeiro no metrô de Nova York, comparado ao mesmo período de 2023.

Em resposta, houve um aumento de policiais armados na rede subterrânea, e o gabinete do prefeito ordenou a patrulha de 1.000 soldados adicionais do NYPD.

“Os membros da Guarda Nacional de Nova York estão sempre dispostos a ajudar seus colegas para garantir a segurança de nossos cidadãos”, afirmou o seu comandante, major-general Ray Shields, no comunicado de Hochul.

Em 12 de fevereiro, uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas em um tiroteio no metrô. As autoridades declararam o incidente como um confronto entre facções rivais.

