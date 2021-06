Polícia é alertada e desarma bomba nos arredores de estádio antes de Itália e Suíça

A polícia italiana foi acionada após receber uma denúncia de bomba próxima do Estádio Olímpico de Roma, nesta quarta-feira (16), pouco antes do jogo entre Itália e Suíça pela Eurocopa.

A informação foi confirmada pela prefeita da cidade italiana, Virgínia Raggi, em seu perfil no Twitter.

“Foi encontrada uma bomba no carro de Marco Doria, presidente da mesa de requalificação de parques e vilas históricas de Roma. Fato muito grave, expresso minha total solidariedade”, escreveu a prefeita.

A bomba foi encontrada em um carro há pouco quilômetros do palco do jogo. A região estava movimentada com a presença de torcedores a caminho do estádio. As autoridades chegaram a bloquear as vias por alguns momentos por conta da ameaça.

Apesar do perigo, a polícia conseguiu desarmar o artefato que continha pólvora e flechas. Também foi identificado o dono do veículo: Marco Andrea Doria, presidente da Mesa para a Reurbanização de Parques e Vilas Históricas de Roma. Segundo as autoridades, as investigações estão em andamento.

