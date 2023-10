Polícia dos EUA mata motorista que atacou consulado chinês

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 8:34 Compartilhe

A polícia dos Estados Unidos matou a tiros o motorista, cujo carro invadiu o consulado chinês em San Francisco, na segunda-feira (9).

Um vídeo não verificado postado nas redes sociais mostra o veículo dentro do prédio. Policiais apontam suas armas para a porta do motorista, enquanto as pessoas desciam as escadas e saíam do edifício.

Um porta-voz do consulado disse que o suspeito entrou “violentamente na sala administrativa do nosso consulado, causando uma séria ameaça à vida dos funcionários e das pessoas no local e causando sérios danos”.

A sargento da polícia de San Francisco, Kathryn Winters, disse que os policiais responderam após serem alertados sobre o veículo que invadiu o escritório de vistos.

“Os policiais entraram, fizeram contato com o suspeito e houve disparos com a participação de um policial”, disse Winters aos repórteres.

A polícia e os paramédicos afirmaram que tentaram salvar a vida do suspeito, mas ele foi declarado morto no hospital, acrescentou Winters. A polícia não deu detalhes sobre a identidade do suspeito morto.

O canal de notícias local ABC7 disse que seus correspondentes viram um homem coberto de sangue e aparentemente inconsciente enquanto era retirado do local.

“Esta é uma investigação em andamento, e o Departamento de Polícia de San Francisco está trabalhando em coordenação com os investigadores do Departamento de Estado”, explicou Winters.

San Francisco é o lar de um grande número de moradores de etnia chinesa, incluindo muitos de Taiwan, uma ilha autônoma que Pequim considera parte do seu território.

