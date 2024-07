Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 19:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 16 JUL (ANSA) – A polícia dos Estados Unidos informou que a pessoa armada com uma faca abatida por um agente não mirava um ataque contra a convenção republicana em Milwaukee. O episódio ocorreu a cerca de um quilômetro e meio do perímetro de segurança do evento. (ANSA).