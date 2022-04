++ Polícia dos EUA acha armas de ‘alta capacidade’ em estação ++

NOVA YORK, 12 ABR (ANSA) – A polícia americana encontrou “várias armas de alta capacidade” no local do tiroteio na estação metropolitana do Brooklyn, informou a CNN, citando fontes oficiais. Além disso, a imprensa dos EUA revelou que a arma do suspeito do ataque a tiros no metrô de Nova York teria “emperrado” durante a ofensiva e feito ele terminar a agressão mais cedo do que esperava. (ANSA).

