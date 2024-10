Polícia do Rio mantém 22 torcedores uruguaios presos por confusão antes de Botafogo x Peñarol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 11:03 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira que 22 torcedores do Peñarol ainda estão detidos por conta da confusão generalizada que protagonizaram na cidade na quarta, antes da partida contra o Botafogo, no Engenhão, pela Copa Libertadores. Um adolescente está apreendido.

De acordo com a polícia, os 22 homens foram presos em flagrante. E foram autuados por diversos crimes, como porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo com concurso de agentes, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores.

Também foram enquadrados no artigo 201 do Estatuto do Torcedor “por crimes contra a paz no esporte”, informou a polícia. Os presos foram encaminhados para a Polinter e, posteriormente, serão apresentados para audiência de custódia.

Além disso, um adolescente foi apreendido “por fatos análogos aos crimes de associação criminosa, incêndio e pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor”. Segundo a polícia, ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de onde seguirá para a Vara da Infância e da Juventude.

A polícia informou também que outros 330 uruguaios vão responder pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor, em procedimentos a serem enviados para o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

Todos foram detidos na quarta-feira por delitos cometidos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Eles foram conduzidos à Cidade da Polícia e à 16ª DP, na Barra da Tijuca.

Na apuração, os policiais contaram com as imagens de vandalismo veiculadas pela imprensa e também nas redes sociais ao longo da quarta. Os uruguaios saquearam quiosques e entraram em confronto com a Batalhão de Choque da Polícia Militar. Motocicletas e um ônibus foram incendiados na confusão.

O episódio de violência generalizada gerou revolta nos cariocas e também nas autoridades. O governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e o ministro do Esporte, André Fufuca, repudiaram as cenas de violência protagonizadas pelos uruguaios e cobram punições aos envolvidos.

Os torcedores uruguaios estavam na capital fluminense para acompanhar a partida entre o Peñarol e o Botafogo, no Engenhão. O time brasileiro goleou por 5 a 0 e abriu ampla vantagem na semifinal da Libertadores. A equipe alvinegra avançará à final mesmo se perder por quatro gols de diferença na partida da volta, no Uruguai, na semana que vem.