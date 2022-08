Polícia do Rio investiga desaparecimento de cinco homens

Agência Brasil 14/08/2022 - 17:49 Compartilhe

O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está responsável pela investigação sobre o desaparecimento de cinco homens que estavam em um carro de aplicativo, entre eles, o motorista, e os outros jovens entre 21 e 28 anos.

De acordo com as informações iniciais, eles estavam a caminho de um shopping em Nova Iguaçu, quando foram rendidos por homens armados e encapuzados no bairro Valverde.

Conforme a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), a delegacia de homicídios também tenta a localização dos homens. “O caso foi encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para investigação e localização das vítimas”.

O caso chegou a ser registrado na Delegacia de Nova Iguaçu, mas a DHBF assumiu as investigações.