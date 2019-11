A Polícia Civil do Rio faz (27) uma operação para cumprir 36 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra acusados de violência éstica e sexual em todo o estado. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, até as 11h40 de 21 pessoas tinham sido presas.

Cinco armas foram apreendidas. A ação faz parte das Operações Empenhadas, que acontece em alusão ao Dia Internacional de Não-Violência contra a Mulher, comemorado no dia .

A operação envolve as 14 delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do estado do Rio .