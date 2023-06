Polícia do Rio busca 54 de quadrilha do ‘Pix’ por sequestro e extorsão de R$ 600 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 17:20 Compartilhe

A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Estado saíram às ruas nesta quarta-feira, 28, para prender 54 integrantes de uma quadrilha acusada de roubar, realizar sequestros relâmpago e extorquir as vítimas exigindo ‘Pix’. Batizada Market Fake, a ofensiva já prendeu 28 alvos.

De acordo com a Promotoria, a quadrilha tem ligação com ao menos 35 ocorrências, tendo feito no mínimo 50 vítimas e causado um prejuízo de R$ 600 mil.

As ordens de prisão cumpridas contra a quadrilha têm caráter preventivo – ou seja, não tem data para terminar. Além disso, a ofensiva vasculha endereços em Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados e São Gonçalo.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

A operação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MP fluminense, do Departamento Geral de Polícia da Baixada e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.

