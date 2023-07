Polícia do Reino Unido diz que cantora Sinéad O’Connor foi encontrada inconsciente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 10:28 Compartilhe

A cantora Sinéad O’Connor, de 56 anos, foi encontrada inconsciente após a polícia ser acionada em Londres, na Inglaterra. Em nota, as autoridades do Reino Unido explicaram que a irlandesa teve a morte constatada ainda no local da ocorrência.

“A polícia foi chamada às 11h18 na quarta-feira, 26 de julho, para relatos de uma mulher inconsciente em um endereço residencial na área SE24. Oficiais compareceram. Uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local. Os parentes mais próximos foram notificados. A morte não está sendo tratada como suspeita. Um relatório será preparado para o legista”, diz o comunicado divulgado pelas autoridade locais.

Sinéad morreu nesta quarta-feira (26), 18 meses após o falecimento de um de seus quatro filhos, Shane O’Connor, de 17 anos.

