Polícia do Canadá pede que cidadãos facilitem roubo de carros; entenda

Da Redação 15/03/2024 - 11:34

Um oficial da polícia de Toronto, no Canadá, afirmou no domingo, 10, que moradores devem facilitar o roubo de seus veículos deixando as chaves na porta da frente, evitando que criminosos invadam a residência e causem mais problemas. As informações são do Toronto Sun.

As declarações de Marco Ricciardi geraram polêmica no país e as forças de segurança locais defenderam o membro da corporação. Em Toronto, invasões de casas por parte de criminosos que desejam roubar veículos aumentaram em 400% no ano de 2023.

O líder conservador do Canadá, Pierre Poilievre, não poupou críticas ao comentário do policial, alegando que isso seria o resultado de oito anos de governo do atual primeiro-ministro, Justin Trudeau. “Surreal”, escreveu o político em seu perfil no X (antigo Twitter).

Apesar das críticas, a polícia local se manteve ao lado das declarações de Marco Ricciardi. “Para prevenir a possibilidade de ser atacado em sua casa, deixe suas chaves na porta da frente, porque eles (criminosos) estão invadindo sua residência para levar o carro. Não querem mais nada”, disse o oficial na ocasião.

A política de Toronto reiterou que existem outras formas de evitar roubos e garantir a proteção das pessoas, mas concordou com o discurso de Ricciardi. “Foi bem-intencionado e, para contextualizar, foi uma resposta ao número crescente de invasões violentas de casas e arrombamentos relacionados ao roubo de veículos”, afirmou um porta-voz.

O indivíduo acrescentou que a recomendação das autoridades é sempre que as pessoas priorizem a própria segurança ao invés de bens materiais, além de indicar alarmes e sistemas de segurança como outras formas de garantir a proteção pessoal.

As forças de segurança locais recuperaram 46% dos carros roubados desde 2018, o que representa cerca de 20 mil automóveis.

