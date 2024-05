Policía do Canadá investiga tiros na frente da casa do rapper Drake

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/05/2024 - 15:12 Para compartilhar:

A polícia do Canadá está investigando nesta terça-feira (7) um tiroteio ocorrido de madrugada em frente à residência do astro do rap Drake, em Toronto, no qual um homem ficou gravemente ferido.

O inspetor de polícia Paul Krawczyk disse que um guarda de segurança foi levado ao hospital com ferimentos graves após os disparos, registrados às 2h09 locais (3h09 no horário de Brasília). A extensa propriedade permanecia isolada.

O guarda estava posicionado do lado de fora, em frente à residência, quando o incidente ocorreu, declarou Krawczyk aos jornalistas.

Os tiros foram capturados por imagens granuladas de uma câmera de segurança, que não foram divulgadas ao público.

“Não posso confirmar se Drake estava em casa no momento em que ocorreu o incidente, mas posso dizer que estamos em contato com sua equipe e estão cooperando”, acrescentou o inspetor.

Um suspeito fugiu do local em um veículo, relataram as autoridades, mas nenhuma descrição foi fornecida.

A polícia isolou grande parte da área. Na beira da estrada, podiam ser vistas várias marcas pequenas de cor laranja, que podem indicar a localização dos cartuchos das balas.

Drake, de 37 anos, conhecido por sucessos como “God’s Plan” e “Hotline Bling”, foi o rapper mais bem pago do mundo no ano passado.

Nos últimos dias, o canadense esteve envolvido em uma guerra lírica com Kendrick Lamar, na qual os artistas trocaram letras polêmicas com acusações de pedofilia, abuso e infidelidade que chamaram a atenção para além da cena do hip hop.

As disputas não são algo novo neste gênero musical, conhecido pela ostentação de seus artistas e pelas intensas batalhas entre seus grandes expoentes.

Não havia indícios de que o tiroteio tivesse alguma relação com a disputa entre os rappers.

