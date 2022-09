Polícia do Canadá amplia buscas por suspeito de matar dez pessoas

Deutsche Welle 06/09/2022 - 20:19 Compartilhe

No terceiro dia de buscas, polícia realiza série de operações, mas paradeiro do principal suspeito ainda é desconhecido. Ele possui uma longa lista de antecedentes criminais, que inclui vários casos de violência.A polícia do Canadá ampliou nesta terça-feira (06/09) as buscas pelo principal suspeito de uma série de ataques a faca que deixou dez mortos e ao menos 18 feridos.







Os ataques ocorreram neste domingo na comunidade indígena James Smith Cree Nation e em Weldon, um vilarejo próximo na província de Saskatchewan, na região central do Canadá. Trata-se de uma das piores chacinas da história do país.

Um serviço telefônico de emergência alertou nesta terça-feira a população de James Smith Cree Nation, pedindo para que as pessoas que permanecessem em suas casas, após relatos de que o suspeito, Myles Sanderson, de 30 anos, teria sido avistado na região.

Policiais de armas em punho chegaram a cercar uma casa, fecharam todos os acessos à comunidade e realizaram buscas em veículos, enquanto o pânico se espalhava entre os moradores, segundo relatos.

Duas horas mais tarde, a polícia enviou um novo alerta dizendo que Sanderson não estava na comunidade. "Como o paradeiro [do suspeito] ainda é desconhecido, pedimos ao público que tome as precauções necessárias", dizia a mensagem.

As buscas entraram pelo terceiro dia, com a polícia à procura do suspeito em Regina, capital de Saskatchewan. Acredita-se que ele esteja ferido. Seu irmão Damien, de 31 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira, próximo aos locais onde ocorreram os ataques, dos quais ele também é suspeito. As autoridades descartaram a hipótese de suicídio.

Histórico de violência

Líderes da comunidade indígena atribuíram o incidente ao problema do abuso de álcool e drogas na região, que disseram ser um legado deixado pelos colonizadores dos povos indígenas. A polícia, porém, ainda investiga a motivação dos ataques.

Sanderson possui vários antecedentes criminais. Ele estava em liberdade condicional desde agosto. O suspeito cumpria pena de quatro anos e quatro meses de prisão por agressão, agressão com arma, agressão a um policial e roubo.

O benefício foi suspenso em duas ocasiões por ele não comparecer às audiências com o oficial encarregado de sua condicional. Em maio, ele foi declarado foragido da Justiça.

No total, Sanderson possui 59 condenações, muitas das quais, pelo não cumprimento de ordens judiciais. Em razão de seu comportamento violento, ele está proibido de possuir armas de fogo.

Nos documentos de sua condicional, consta que ele teria sofrido uma série de abusos quando criança, e teria começado a consumir álcool aos 12 anos e, dois anos mais tarde, cocaína. Muitos de seus crimes teriam sido cometidos em estado de intoxicação.

O massacre está entre os piores da história do Canadá. No topo da lista figura um atentado ocorrido em 2020, no qual um homem disfarçado de policial atirou em pessoas em suas casas e provocou incêndios na província de Nova Escócia. Na ocasião, 22 pessoas morreram. Em 2019, um homem usou uma van para matar dez pedestres em Toronto.

rc (AP, ots)