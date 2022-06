Polícia do Amazonas abre inquérito sobre desaparecimento de jornalista britânico

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Polícia Civil do Amazonas abriu uma investigação criminal e ouviu pelo menos quatro testemunhas que se acredita estarem entre as últimas pessoas a terem visto um jornalista britânico e um indigenista brasileiro desaparecidos em uma parte remota da floresta amazônica no domingo.

Guilherme Torres, chefe do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do Amazonas, disse à Reuters nesta segunda-feira que a polícia abriu um inquérito para apurar se houve algum crime e ouviu quatro testemunhas, enquanto faz buscas pelo jornalista freelance Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira.





(Reportagem de Gabriel Stargardter)