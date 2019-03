Polícia diz que homem morto a facada se relacionava com menor apreendido pelo crime

A Polícia Civil concluiu que o empresário Jair Viveiros, de 53 anos, que teve o corpo encontrado carbonizado no domingo (3) em um cafezal na cidade de Vera Cruz, interior de São Paulo, após ser morto a facadas, não só conhecia os suspeitos do crime como mantinha um relacionamento amoroso com um dos três adolescentes apreendidos, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, a informação foi passada por parentes da vítima, que era dono de uma casa noturna. Os três menores apreendidos deram diferentes versões do caso para tentar omitir a verdadeira motivação do assassinato.

O exame necroscópico indicou que a vítima morreu após choque hipovolêmico devido ferimentos cortantes.