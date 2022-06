Polícia diz que furto em apartamento de Carlinhos Maia foi planejado ‘há um bom tempo’

A Polícia Civil de Alagoas acredita que o furto ao apartamento de Carlinhos Maia tenha sido encomendado e planejado há um bom tempo. De acordo com o G1, as investigações apontam que a câmera que mostra o acesso ao apartamento, que fica localizado em um prédio luxuoso em Maceió, foi desligada há pelo menos 15 dias.

Segundo a polícia, 15 dias é exatamente o prazo para que as imagens sejam apagadas automaticamente do servidor. Por isso, não é possível saber ainda quem desconectou o equipamento, uma peça importante para a investigação. Além da câmera do 3º andar onde vive Carlinhos estar desconectada, outra, no térreo, estava desligada.





Fotos mostram armários do quarto revirados. Para a polícia, os ladrões são de fora do estado e tinham uma encomenda: o relógio mais caro – avaliado em R$ 1 milhão – e um colar de 36 diamantes – de R$ 1,5 milhão. Eles estavam no cofre com algumas outras joias e os bandidos saíram com cofre e tudo. O alvo era tão definido que ficaram para trás outros seis relógios também valiosos.

“Uma coisa é clara para nós: eles têm uma expertise e têm uma qualificação diferenciada para agir em crimes dessa natureza”, afirma Gustavo Xavier do Nascimento, delegado geral da Polícia Civil de Alagoas.