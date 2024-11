Polícia diz que dono do carro é homem morto em explosões no DF

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 1:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o homem morto nas explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, dono do carro que também explodiu no estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Anexo 4 da Câmara dos Deputados.

O homem, que é natural de Santa Catarina, circulou durante o dia dentro da Câmara dos Deputados e fez ataques nas redes sociais ao STF, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional horas antes das explosões.

O responsável pelo ato chegou a ser candidato a vereador pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020 em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, mas recebeu apenas 98 votos e não se elegeu. Na ocasião, ele ele se candidatou com o nome “Tiü França”.

A Polícia Civil ainda confirmou que Wanderley alugou dias atrás uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal. (ANSA).