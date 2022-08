Polícia detém dezenas de torcedores por tentativa de invasão ao Maracanã, mas não evita tumultos antes de Flamengo x Corinthians

Parceria Lance & IstoÉ 10/08/2022 - 5:00 Compartilhe

O temor existente antes da partida entre Flamengo e Corinthians, pela Libertadores, se confirmou. Antes da bola rolar no Maracanã, diversos torcedores tentaram invadir o estádio sem ingressos. A Polícia Militar teve trabalho e deteve 46 pessoas, mas não impediu tumultos no entorno do estádio. Com a vitória por 1 a 0, o Flamengo classificou-se às semifinais e voltará a jogar no Maraca pela Copa.

Conforme o tenente-coronel Hilmar Faulhaber, do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) confirmou ao LANCE! na véspera, já eram esperadas tentativas de invasão ao estádio – assim como aconteceu no jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, em julho. Segundo o oficial, um grupo com cerca de 200 integrantes tentou, em diversos pontos, invadir o perímetro de segurança, onde existem as barreiras com checagem dos ingressos.

Os 46 torcedores detidos pela Polícia Militar foram encaminhados ao Juizado do Torcedor. Devido às tentativas de invasão, houve confronto com forças de segurança e tumulto no entorno do Maracanã – algo que tem se repetido em jogos de grande apelo do Flamengo no estádio, especialmente em partidas eliminatórias.

