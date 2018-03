Polícia descarta nexo entre explosão no Texas e atentados em série

Uma nova explosão deixou um ferido na noite desta terça-feira no Texas, em um incidente que não tem relação com os recentes ataques com pacotes-bomba que já mataram duas pessoas desde o começo de março, informou a polícia.

“Neste momento, não temos motivos para acreditar que este incidente esteja ligado aos ataques prévios”, declarou a polícia de Austin no Twitter, acrescentando que neste caso não era um “pacote-bomba” e sim “um dispositivo incendiário”.

Os serviços de socorro responderam ao relato de uma explosão na zona sul de Austin, capital do Texas, e um homem de cerca de 30 anos foi levado a um hospital “com lesões potencialmente graves, que espera-se não coloquem sua vida em risco”.

A explosão ocorreu em uma loja Goodwill de artigos usados.

O gerente geral da Goodwill Central Texas, Gerald Davis, disse ao canal local KVUE que o ferido é um funcionário que recebeu uma doação que descreveu como um “dispositivo semelhante a um tonel”.

Como “precaução para nossa equipe e nossos clientes, todas as lojas Goodwill estarão fechadas”, informou a organização no Twitter.

O FBI confirmou que o incidente não tem relação com a série de explosões iniciada no princípio de março, no Texas.

Desde o dia 2 de março ocorreram cinco explosões em Austin, a última registrada na madrugada desta terça-feira em um centro de distribuição da Fedex em Schertz, a uma hora de Austin.

A explosão em Schertz não deixou feridos graves e a polícia não confirmou informações de que o pacote continha pregos para provocar estilhaços.

Segundo as autoridades, todos os cinco incidentes estão relacionados.