Polícia descarta crime em caso da atriz Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias

Matheus Alves de Almeidai Matheus Alves de Almeida - https://istoe.com.br/author/matheus/ 07/09/2024 - 10:21

A delegada do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) Ivalda Aleixo contou em entrevista à CNN que as investigações descartaram a hipótese de crime no caso da atriz Maidê Mahl. Após desaparecer na segunda-feira, 2, ela foi reencontrada em uma unidade do hotel Ibis na noite de quinta-feira, 5, com ferimentos e sinais vitais fracos.

“Ninguém entrou ou saiu, já temos essa informação e já temos as imagens”, disse Aleixo. Vista pela última vez no bairro de Moema, a atriz teria pegado um carro de aplicativo e ido diretamente ao Ibis, onde ficou hospedada desde então. A polícia chegou a esta localização após reconstituir o caminho. Como a recepção não conseguia contato com o quarto, a polícia invadiu o local. “Ela entrou sozinha e permaneceu no quarto sozinha até aquele horário, 17h30.”

Inicialmente, houve a hipótese de que a atriz estivesse morta. O quarto estava muito bagunçado. A polícia chamou primeiramente a perícia e, após averiguar que Maidê Mahl ainda respirava com dificuldade, uma ambulância do Samu. Mahl tinha hematomas nas pernas, mãos e na lateral do rosto. Os machucados seriam de terça-feira, 3.

Os hóspedes vizinhos disseram que ouviram, na terça-feira, barulhos altos do quarto, como se alguém estivesse arrastando móveis. Também foi comprovado que a atriz teve mais de um episódio de convulsão. A polícia trabalha com a hipótese de que os ferimentos foram causados pelos espasmos.

No período em que esteve hospedada, a atriz deixou o aviso de “não perturbe” na porta do quarto, dispensando a entrada mesmo da equipe de limpeza. Ela esteve totalmente isolada. Consumiu muita água de coco ao longo dos dias em que esteve ali. Também foi encontrado o remédio que ela tomava sob prescrição médica. “Agora, o médico vai nos dizer o que foi que aconteceu”, disse Alexo.

Entenda o caso

A atriz estava sumida desde segunda-feira, 2, e gerou grande preocupação entre seus seguidores, que utilizaram as redes sociais para divulgar informações e pedidos por qualquer pista sobre onde ela pudesse estar.

“Qualquer informação por favor entre em contato com algum de nós!! Todos estamos na busca. Compartilhem o quanto puderem por favor, mesmo que você seja de outro estado!”, escreveu um perfil ao compartilhar o post de desaparecimento da jovem.

Nas redes sociais, artistas famosos como Giselle Itié, Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Leonardo Miggiorin, Natallia Rodrigues, entre outros, também compartilharam o cartaz para ajudar a localizar Maidê.

A publicação que circula nas redes sociais diz que Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30, usando uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez.

Em seu perfil no Instagram, o médico e amigo de Maidê, Adilon Harley Machado, contou que a atriz enfrentava um momento conturbado psicologicamente desde a morte da irmã, Geruse Mahl, falecida aos 36 anos em decorrência de um câncer no dia 15 de maio. A atriz não pode participar das cerimônias de despedida devido às fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, seu estado natal e lar de sua família.