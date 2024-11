Polícia deixa efetivo de sobreaviso após ataque em Brasília

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2024 - 10:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 15 NOV – Após o atentado com explosivos na Praça dos Três Poderes, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) colocaram todo o efetivo de Brasília em estado de sobreaviso até o próximo domingo (17).

Os policiais devem estar preparados para serem acionados a “qualquer momento”, mantendo-se acessíveis e disponíveis para “eventuais emergências que exijam atenção redobrada” e resposta rápida a “possíveis incidentes”, declarou uma nota da PF divulgada na última quinta-feira (14).

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, informou que a corporação continua investigando o caso e as possíveis ligações de Francisco Wanderley Luiz, autor do ataque, com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

“Há indícios de um planejamento a longo prazo. Ele [Wanderley] já esteve em outra oportunidade em Brasília. Estava em Brasília no começo de 2023”, afirmou Rodrigues.

Paralelamente, o delegado José Weirik de Carvalho, da Polícia Civil brasiliense, mandou colocar todo o seu efetivo em estado de sobreaviso até o próximo domingo.

Há uma “imperiosa necessidade e o compromisso de garantir a ordem pública e a segurança na capital da República”, concluiu Carvalho. (ANSA).