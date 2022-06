Polícia de SP aprova demissão do delegado Da Cunha e exoneração depende de governador

O Conselho da Polícia Civil de São Paulo aprovou a demissão do delegado Carlos Alberto da Cunha, conhecido como Da Cunha, de 44 anos.







Ele é supeito de ter criado a prisão de um integrante de alto escalão do PCC para ganhar seguidores nas redes sociais. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O resultado do processo administrativo foi levado para a Secretaria de Segurança Pública e, depois, vai para o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e só ele pode exonerá-lo.

Da Cunha já anunciou a candidatura a deputado federal. Caso a exoneração seja confirmada, o delegado pode se tornar inelegível, conforme a Lei da Ficha Limpa. Além disso, Da Cunha responde a outros cinco processos.

Procurado pela Folha, o policial não respondeu o contato. No canal que possui no YouTube, Da Cunha possui quase 4 milhões de inscritos e ganhou projeção com a divulgação de vídeos de operações policiais.