Polícia de SP apreende mais de 1 tonelada de maconha em Osasco

Policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Santos, litoral do Estado, prenderam na tarde da última quinta-feira, 29, um suspeito de 36 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha e mais de 50 quilos de cocaína, que estavam em um galpão de reciclagem, em Osasco, na Grande SP. Os entorpecentes tinham o litoral sul paulista como destino.

Para chegar ao local, os policiais seguiram o suspeito, cujo veículo já vinha sendo monitorado pelo DEIC por abastecer a região da Baixada Santista com as substâncias ilegais. No galpão, foram apreendidos 1.045 quilos de maconha e 56 quilos de cocaína, além de cinco veículos usados no esquema criminoso, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Ao abordar o motorista preso, já no local onde as drogas estavam, outro homem conseguiu fugir pelos fundos do galpão. Segundo a SSP, ele já foi identificado e teve a sua prisão preventiva solicitada. “A polícia identificou o homem que conseguiu fugir da abordagem, pediu sua prisão preventiva e faz buscas para localizá-lo”, informou a secretaria em nota.

O secretário de segurança pública do Estado, Guilherme Derrite, comentou sobre a apreensão nas suas redes sociais. “Nosso enfrentamento à criminalidade na Baixada Santista passa pelo combate ao tráfico de drogas”, disse o chefe da pasta. “A Polícia Civil evitou que uma tonelada de drogas chegasse Santos.”

Apreensão de drogas recorde no Estado há um mês

Há pouco mais de um mês, na noite de 28 de maio, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 12.115 quilos de maconha, em Palmital, interior do Estado. A droga estava escondida entre fardos de papelão, dentro de uma carreta. Foi a maior quantidade apreendida no Estado já registrada – a marca anterior pertencia a uma ocorrência de 2021, em Presidente Prudente, com a apreensão de 12.100 quilos de maconha.

No caso de Palmital, o motorista da carreta foi preso levado para a cadeia de Lutécia, na mesma região. A suspeita da polícia é de que a droga vinha sendo transportada do Paraguai para ser redistribuída pelo interior do Estado de São Paulo. Na ocasião, a apreensão também foi comemorada pelo secretário Derrite. “Combater o tráfico de drogas é destruir a base de diversos outros crimes e diluir uma cadeia ilícita antes que ela destrua diversas famílias”, disse.

