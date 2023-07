Polícia de SP apreende carros de luxo sob suspeita de lavagem de dinheiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 13:48 Compartilhe

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 50 veículos de luxo na quinta-feira, 27, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em operação contra lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os veículos foram encaminhados para o 30º Distrito Policial (Tatuapé), na zona leste de São Paulo, onde o caso foi apresentado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela 1° Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores.

Conforme a SSP, os policiais estiveram em três residências, duas delas dos proprietários das lojas, localizadas nos bairros Jardim Anália Franco, Vila Formosa e Vila Macedopolis, na região leste da cidade.

“Em dois endereços foram apreendidos R$ 70 mil em espécie, duas pistolas calibres 9 mm (Springfield e Glock) devidamente registradas no Exército como CAC, relógios de pulso, celulares, pen drive, computadores, máquina para contagem de cédulas, documentos diversos e munições calibre 9 mm”, disse em nota.

No local, também foram encontrados uma Land Rover Evoque, um VW T Cross, três computadores, cinco celulares, um carregador de pistola 9 mm e 31 munições íntegras calibre 9 mm, que estavam em desacordo com a regulamentação, de acordo com a secretaria.

Ainda conforme informações do 30º DP, na manhã desta sexta-feira, 28, já não havia nenhum carro no local. O caso segue sob segredo de justiça.

