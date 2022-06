Polícia de Paris admite possível erro sobre ingressos na final da Liga dos Campeões

PARIS (Reuters) – O chefe de polícia de Paris disse nesta quinta-feira que pode estar errado quando disse que até 40.000 torcedores do Liverpool tentaram entrar na final da Liga dos Campeões com ingressos falsos e que não havia evidências para apoiar a afirmação.

Didier Lallement acrescentou durante uma audiência no Senado francês que a ação policial em torno da partida entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France foi um “fracasso”, pois os torcedores foram prejudicados e a imagem da França acabou desgastada.





A final, que o Liverpool perdeu por 1 x 0, foi atrasada em mais de 30 minutos depois que policiais barraram à força pessoas que tentavam entrar no estádio. A polícia de choque jogou gás lacrimogêneo em torcedores, incluindo mulheres e crianças.

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, disse que grande parte da culpa é dos torcedores do Liverpool e que 30.000 a 40.000 chegaram sem ingressos válidos, o que levou a uma multidão no estádio e pessoas tentando forçar a entrada.

Mais tarde, ele foi apoiado pelo presidente Emmanuel Macron.

A versão de Darmanin foi contestada pelos torcedores do Liverpool que compareceram e dizem que a grande maioria de seus torcedores se comportaram bem, mas foram tratados de maneira violenta pela polícia francesa.

“Talvez eu tenha errado no número de 30.000 a 40.000 (torcedores com ingressos falsos) que dei ao ministro (do Interior)”, disse Lallement.

“Do ponto de vista operacional, não muda nada se for cerca de 40.000 ou 30.000 ou 20.000”, afirmou Lallement.

(Reportagem de Benoit Van Overstraeten e Tassilo Hummel)