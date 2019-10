Polícia de NY investiga assassinato de 4 moradores de rua

NOVA YORK, 5 OUT (ANSA) – As autoridades norte-americanas estão investigando o assassinato de quatro moradores de rua na ilha de Manhattan, em Nova York, na madrugada deste sábado (5).

Segundo a polícia local, os homens foram mortos com um objeto de metal e um quinto foi ferido e levado para o hospital em estado grave. O episódio ocorreu por volta das 1h50 da madrugada (horário local) nos bairros de Chinatown e Lower East Side. Todas as vítimas sofreram traumatismo craniano. Um suspeito de 24 anos, cuja identidade não foi revelada, está preso. A imprensa local afirmou que as autoridades encontraram uma viga de metal que pode ter sido usada no crime. A polícia ainda investiga o caso. (ANSA)