Polícia de Nova York procura suspeito de matar CEO de gigante da área da saúde

As autoridades americanas buscam identificar o responsável pelo assassinato de Brian Thompson, de 50 anos, CEO da UnitedHealthcare – uma das maiores companhias de seguros médicos privados dos EUA – morto a tiros em frente a um hotel de luxo no distrito de Midtown, em Manhattan, em Nova York (EUA), na manhã desta quarta-feira, 4.

De acordo com as forças de segurança, o atirador deixou mensagens nas balas disparadas contra o empresário. Conforme o NYPD (Departamento de Polícia de Nova York – em tradução), três projéteis continham riscadas as palavras “negar”, “depor” e “defender”, que fariam referência a um livro de 2010 que condena o mercado de seguros. As informações são do “New York Post”.

O suspeito de matar o empresário estava mascarado e utilizou um silenciador na pistola para atirar contra Thompson. Imagens de câmeras de monitoramento apontam que o sujeito tinha experiência com armas de fogo e estava esperando a vítima chegar do lado de fora do hotel Hilton, onde o CEO da UnitedHealthcare iria se encontrar em uma conferência com investidores.

Segundo as autoridades, as palavras “deny”, “depose” e “defend”, riscadas nos cartuchos de nove milímetros encontrados na cena do crime, fariam uma referência ao livro “Delay, Deny, Defend – Why insurance companies don’t pay claims and what can you do about it”, de Jay M. Feinmann.

Ainda, as palavras utilizadas podem fazer uma referência às estratégias utilizadas por companhias de seguro para tentar evitar o pagamento de indenizações.

Na tarde desta quinta-feira, 5, o NYPD divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram o rosto de uma “pessoa de interesse” suspeita de assassinar Thompson. As autoridades oferecem uma recompensa de 10 mil dólares (cerca de R$ 59,9 mil) para quem tiver informações sobre o criminoso.

Confira as imagens do NYPD:

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack. The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024

Conforme as forças de segurança, após matar Thompson, o atirador entrou em um beco e usou uma bicicleta elétrica para ir até o Central Park pela Sixth Avenue. Antes do assassinato, o suspeito comprou café, uma garrafa de água e duas barras energéticas.

Durante as investigações, as autoridades encontraram um aparelho celular em um beco nas proximidades do hotel Hilton que foi atribuído ao suspeito. O conteúdo do telefone será vasculhado pelo NYPD. As evidências sugerem que o homicídio foi premeditado e Thompson sofria ameaças antes de ser morto.

A United Healthcare, de Thompson, é a divisão de seguros da United Health Group, que foi dona da Amil, mas vendeu a operadora de plano de saúde em 2023 para José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, por R$ 11 bilhões.

A UnitedHealthcare é a maior seguradora de saúde dos EUA, fornecendo serviços a dezenas de milhões de norte-americanos.

Thompson foi nomeado presidente-executivo da UnitedHealthcare em abril de 2021, depois de trabalhar na empresa desde 2004 em vários departamentos, de acordo com seu site.

*Com informações da Reuters