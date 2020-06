Polícia de Minneapolis será desmantelada e reconstruída (Câmara municipal)

O Departamento de Polícia da cidade americana de Minneapolis será desmantelado e reconstruído, informou neste domingo (7) uma funcionária da Câmara municipal, depois de o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco ter gerado uma onda de protestos no país e no exterior contra o racismo nas forças de ordem.

“Nós nos comprometemos a desmantelar a polícia tal como a conhecemos na cidade de Minneapolis e a reconstruir com nossa comunidade um novo modelo de segurança pública que realmente mantenha a salvo a nossa comunidade”, disse à CNN a presidente da Câmara municipal, Lisa Bender.

Alondra Cano, outra integrante da Câmara, tuitou que a decisão foi tomada pela maioria dos membros da Casa, que concordaram em que o departamento de polícia “não é reformável e que, portanto, se acabará com o sistema atual”.

Um policial branco da polícia de Minneapolis foi acusado de homicídio contra Floyd em 25 de maio. Em um vídeo gravado por um pedestre, é possível ver o agente pressionando o joelho no pescoço de Floyd por quase nove minutos, enquanto o homem implorava por sua vida.

Foi o caso mais recente de agentes da lei brancos acusados da morte de uma pessoa negra desarmada.

A morte de Floyd gerou uma onda de protestos majoritariamente pacíficos em todo o país contra o racismo das autoridades. E em alguns surgiram apelos pela retirada de recursos dos departamentos de polícia.

Bender disse à CNN que estava buscando também que recursos destinados à polícia sejam redirecionados para financiar outras estratégias comunitárias e explicou que a Câmara municipal estudará como substituir o atual departamento de polícia.

“A ideia de não ter um departamento de polícia não é aplicável a curto prazo”, acrescentou.

