Polícia de Los Angeles prende suspeitos de provocar incêndios

WASHINGTON, 15 JAN (ANSA) – A polícia de Los Angeles prendeu mais 14 pessoas, incluindo três acusadas de cometer incêndio criminoso, que teriam envolvimento com as chamas que atingiram o bairro de Pacific Palisades, um dos locais mais afetados na tragédia histórica nos Estados Unidos.

“No domingo e na segunda-feira, prendemos pessoas suspeitas perto da área do incêndio”, declarou o chefe de polícia de Los Angeles, Steve Embrich, em entrevista coletiva.

Segundo ele, outros cidadãos “foram presos por crimes que vão desde desrespeito ao toque de recolher até vandalismo e roubo”.

Na última segunda-feira (13), as autoridades locais já haviam anunciado a prisão de quase 50 pessoas. Os detidos enfrentam acusações que vão desde saqueamento e roubo até invasão de propriedade e vandalismo – também houve detenções ligadas a incidentes com drones.

A polícia de Los Angeles investiga a possibilidade de incêndio criminoso na região, que está sendo devastada pelas chamas desde a semana passada e já deixou ao menos 25 mortos, de acordo com novo boletim do médico legista do condado.

No total, oito pessoas morreram em Palisades e outras 17 em Eaton. Mais de 12 mil edificações foram reduzidas a escombros, 88 mil moradores receberam ordens de evacuação, enquanto que o fogo já consumiu mais de 160 quilômetros quadrados, uma área maior que a de toda cidade de São Francisco, conforme dados do Cal Fire, o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia. (ANSA).