Polícia de Londres interroga Russell Brand, acusado de agressões sexuais (imprensa)

O humorista britânico Russell Brand, acusado de estupro e agressão sexual por várias mulheres, foi interrogado pela polícia de Londres sobre crimes sexuais cometidos há anos, noticiou o jornal The Times neste domingo (19).

A polícia da capital britânica só confirmou que um homem na faixa dos 40 anos tinha sido interrogado na quinta-feira em uma delegacia do sul de Londres por “três delitos sexuais não recentes”.

“A investigação continua”, disse a Scotland Yard.

Depois que foram tornadas públicas as primeiras acusações contra o humorista, as quais ele nega, a polícia da capital britânica tinha incentivado as possíveis vítimas a se apresentarem.

Brand, de 48 anos, que também é ator, se tornou um influente ativista antissistema nas redes sociais, onde tem milhões de seguidores.

Em setembro, o jornal Sunday Times e a emissora de televisão Channel 4 revelaram as acusações de quatro mulheres contra ele, uma por estupro e as outras por agressões sexuais e violência psicológica.

A polícia de Londres informou na ocasião que havia recebido “uma série de acusações” de agressão sexual, relacionadas com fatos “não recentes”.

Brand também é alvo de uma denúncia apresentada no mês passado, em Nova York, por suposta agressão sexual em 2010 durante as filmagens de um longa.

