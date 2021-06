Polícia de Hong Kong prende editor de opinião de jornal pró-democracia que encerrou atividades

O principal colunista de opinião do jornal pró-democracia Apple Daily, que encerrou as atividades na semana passada, foi detido pela polícia de Hong Kong no domingo quando pretendia abandonar o território.

Após a detenção de alguns diretores e do congelamento de seus ativos, o Apple Daily, muito crítico a respeito das autoridades chinesas, se viu obrigado a fechar as portas depois de 26 anos. A última edição foi publicada no dia 24 de junho.

Fung Wai-long, editor de opinião do site em inglês da publicação, é o sétimo diretor do jornal detido com base na lei de segurança nacional imposta pela China há quase um ano.

A polícia confirmou a detenção de um homem de 57 anos no aeroporto por “conluio com forças e potências estrangeiras”.

A força de segurança não mencionou o nome de Fung, que assinava os textos com o pseudônimo Lo Fung. De acordo com a imprensa local, ele foi colocado sob custódia para ser investigado.

Quase 500 policias participaram em uma operação de busca na redação do jornal em 17 de junho e cinco diretores foram detidos.

Dois deles foram acusados de “conluio com forças estrangeira” por artigos que pediam sanções internacionais contra as autoridades chinesas. Eles foram colocados em prisão preventiva.

Poucos dias depois, o colunista Yeung Ching-kee foi detido pela mesma acusação. Mas ele foi deixado em liberdade sob fiança.

O proprietário do Apple Daily, o empresário Jimmy Lai, está em prisão preventiva e cumpre várias penas por sua participação nas manifestações pró-democracia de 2019.

A Associação de Jornalistas de Hong Kong afirmou em um comunicado publicado nesta segunda-feira que os acontecimentos recentes, incluindo o fechamento do Apple Daily, quase “acabaram com a liberdade de imprensa” em Hong Kong.

