Polícia de Hong Kong bate recorde no uso de balas de borracha

PEQUIM, 02 OUT (ANSA) – A polícia de Hong Kong anunciou nesta quarta-feira (2) que lançou cerca de 1,4 mil bombas de gás lacrimogêneo e disparou mais de 1,3 mil balas de borracha durante os confrontos de ontem (1) entre manifestantes pró-democracia e as forças de ordem.

Os dados, que foram apresentados em uma coletiva de imprensa, estabeleceram um novo recorde do uso dos equipamentos pela polícia em um único dia.

As autoridades também informaram que 269 pessoas foram detidas, sendo 178 homens e 91 mulheres com idades entre 12 e 71 anos. As acusações variam de encontro ilegal até posse de armas.

Na coletiva, a polícia defendeu as “regras de envolvimento com os manifestantes”, de acordo com os padrões internacionais.

Durante os confrontos desta terça-feira (1), dia em que foi celebrado os 70 anos da fundação da República Popular da China, um manifestante de 18 anos foi baleado no tórax e está internado em estado crítico. Um vídeo que circula nas redes sociais mosra que o disparo foi feito de uma distância de cerca de um metro.

A onda de protestos em Hong Kong já dura cerca de cinco meses e teve início por conta de uma lei que autorizava a extradição de suspeitos de crimes para a China continental, mas logo se tornou um movimento por eleições livres e contra o governo de Carrie Lam, que é apoiada por Pequim.(ANSA)