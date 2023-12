Polícia de Estado da Itália ganha nova Lamborghini Urus

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participou nesta terça-feira (12) da entrega de um Lamborghini Urus à Polícia de Estado em Roma.

Com ela estavam o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, e o chefe da Polícia, Vittorio Pisani, além do CEO da montadora, Stephan Winkelmann.

A entrega dá continuidade à parceria entre a empresa de Sant’Agata Bolognese e a Polícia de Estado, que já dura quase 20 anos. O novo veículo entrará em serviço a partir de 2024.

“Para nós, este acordo com a Lamborghini é a renovação de uma história muito importante com uma empresa representativa da excelência automobilística nacional. Em combinação com a prestigiosa pintura da Polícia de Estado, promovendo a indústria italiana, a Lamborghini será utilizada em serviços de grande valor social”, disse o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, na praça do Viminale.

“É um grande orgulho apresentar e entregar este carro à polícia, com quem temos uma parceria de vinte anos. Cinco Lamborghinis foram doadas à polícia em 20 anos. Somos uma excelência do Made in Italy e estamos orgulhosos de poder retribuir às instituições”, afirmou o CEO da Lamborghini, Stephan Winkelmann.

A colaboração entre a Polícia de Estado e a Automobili Lamborghini remonta a 2004, quando foi preparada a primeira Gallardo com a pintura da Polícia de Estado.

Desde 2015, a Gallardo foi substituída pela Huracan, ainda em serviço; atualmente, dois exemplares estão em uso nos serviços institucionais, um em Roma e outro em Bolonha.

Além dos equipamentos de serviço tradicionais, os carros estão equipados com as mais avançadas tecnologias de socorro: um tablet para consultar bancos de dados, câmera para leitura automática de placas e transmissão de imagens para a central operacional, e um desfibrilador para socorro de emergência.

Sob o capô dianteiro, também foi criado um compartimento para um sistema específico de conservação de órgãos.

Esses carros, usados pelo Centro Nacional de Transplantes, com o qual a Polícia de Estado colabora há vários anos, são usados principalmente para o transporte urgente de órgãos e tecidos humanos, plasma e produtos farmacêuticos em condições de necessidade e urgência, assegurando a entrega da carga valiosa em tempo hábil e com a máxima segurança.

Os Huracans também são empregados na vigilância de estradas e rodovias durante períodos de tráfego intenso.

Desde 2004, a Polícia de Estado realizou, com os Lamborghinis em serviço, 242 transportes de órgãos e mais de 382 serviços operacionais em estradas e rodovias, intervindo em mais de 2.013 eventos de educação rodoviária para promover a cultura da direção segura. (ANSA).

