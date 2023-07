Polícia de Berlim faz buscas por leoa avistada à solta

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 20/07/2023 - 11:31 Compartilhe

Grande felino foi visto de madrugada perseguindo um javali ao sul da capital alemã. Moradores da região foram orientados a ficar em casa, e busca mobiliza helicópteros, veterinários e caçadores.Um grande felino, possivelmente uma leoa, foi visto à solta em uma região ao sul de Berlim, o que levou as autoridades a pedirem aos moradores da área que não saíssem de suas casas e mantivessem seus animais domésticos protegidos.

O alerta foi divulgado na manhã desta quinta-feira (20/07) pelas autoridades do estado alemão de Brandemburgo – que circunda a cidade-estado Berlim – e dirigido aos moradores das cidades de Kleinmachnow, Stahnsdorf e Teltow. Em seguida, o Corpo de Bombeiros da capital alemã fez o mesmo, alertando os moradores do sul de Berlim.

Segundo a polícia alemã, testemunhas relataram terem visto o grande felino de madrugada. "Recebemos uma mensagem que não poderíamos imaginar. Dois pedestres viram um animal correndo atrás de outro. Um deles era um javali, e o outro era claramente um grande felino", disse o porta-voz da polícia, Daniel Keip, à emissora rbb. Os pedestres gravaram um vídeo dos animais, e especialistas disseram que o felino provavelmente era uma leoa.

Policiais chegaram e encontrar o animal durante a noite, mas logo o perderam de vista. As buscas mobilizam centenas de policiais e veterinários e caçadores também estão envolvidos, com o uso de câmeras térmicas, drones e helicópteros,

Ainda não se sabe de onde o animal teria escapado. Segundo a polícia, nenhum parque de animais, zoológico ou circo reportou ter perdido um grande felino. Tampouco há registros de que um animal do tipo fosse mantido em alguma propriedade privada da região.

A polícia informou que as buscas estão sendo coordenadas com veterinários e, caso o animal seja avistado, ele será sedado e levado a uma instalação apropriada. Se houve risco à vida de alguém, "teríamos que pensar em outras possibilidades", disse Keip.

O prefeito de Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD), pediu que os moradores reduzissem suas atividades do lado de fora de casa. "Eu não sairia para correr", disse como exemplo. As creches da cidade funcionam normalmente, mas as crianças não estão autorizadas a brincarem em jardins externos.

De acordo com um especialista ouvido pelo jornal Tagesspiegel, uma leoa poderia se virar bem numa área de floresta como as que existem ao sul de Berlim. Em uma área desconhecida, a tendência seria ela inicialmente buscar guarida na vegetação rasteira e não procurar ativamente contato com seres humanos. Segundo o especialista, o risco de um ataque a um ser humano é maior caso ela seja encurralada e se sinta ameaçada do que numa área aberta como uma floresta ou um parque.

