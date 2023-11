Polícia da Itália prende mulher por mortes dos 2 filhos bebês

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

BERGAMO, 5 NOV (ANSA) – Uma jovem de 27 anos de Bergamo, Monia Bortolotti, foi presa neste sábado (4) pelos Carabineiros de Bérgamo sob a acusação de ter sufocado até a morte seus dois filhos recém nascidos.

Os crimes aconteceram com cerca de um ano de diferença. O primeiro, em 15 de novembro de 2021, contra Alice, quando a criança tinha quatro meses. O segundo, em 25 de outubro de 2022, quando Mattia tinha dois meses.

Inicialmente, a morte de Alice foi considerada acidental. A própria mulher chamou o socorro e o médico encontrou sinais de refluxo nos pulmões da criança.

A morte semelhante do segundo bebê, porém, desencadeou uma investigação.

Nos dois casos, a mãe, uma mulher nascida na Índia e adotada na Itália com um ano de idade, estava sozinha com as crianças, enquanto seu parceiro estava no trabalho.

Uma autópsia no corpo de Mattia revelou que a causa da morte foi asfixia mecânica aguda por compressão no tórax. Segundo os investigadores, o sufocamento foi obtido “por meio de uma ação voluntária, que tinha o objetivo de causar a morte da criança”.

O Ministério Público também ordenou que o corpo da menina fosse exumado, mas o exame não foi possível.

Depoimentos de médicos, familiares, amigos e especialistas também apontaram indícios de culpa da mulher, assim como declarações contraditórias dadas por ela.

Os investigadores acreditam que a mulher tenha cometido os crimes usando um travesseiro, e que a motivação seria a “incapacidade de suportar o choro prolongado”.

Neste domingo (5), o jornal Corriere della Sera mostrou publicações feitas pela mulher em grupos de Facebook sobre a conscientização sobre a Síndrome da Morte Súbita Infantil.

“Sempre disse que não conseguiria sobreviver se o meu segundo filho também me deixasse… E era verdade, eu continuo em frente apenas para proteger o imenso amor que sinto pelos meus filhos das acusações do Ministério Público, porque os meus filhos eram tratados como joias, eram perfeitos, eram a alegria que eu procurava por toda a minha vida”.

Outra publicação fala sobre o fim do relacionamento com o parceiro: “Para mim, amar significa estar ao lado de alguém nos bons e maus momentos, mas nem todos são capazes ou dispostos a isso”.

“A culpa por não ter feito o suficiente pelos meus filhos, por não ter conseguido salvá-los, está me destruindo. Eu deveria ter sido acompanhada a uma consulta naquela manhã e, em vez disso, pensei em ir sozinha, porque como sempre, me preocupava em não incomodar ninguém”, relatou em outro post. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias