Polícia da China detém pianista Li Yundi por alegações de prostituição

PEQUIM (Reuters) – O pianista Li Yundi, um dos músicos mais famosos da China, foi detido em Pequim devido a alegações de prostituição, noticiou a mídia estatal nesta quinta-feira, o que provocou alguma incredulidade e muitos deboches nas redes sociais chinesas.

A Reuters não conseguiu contatar Li ou um representante de imediato para obter comentários.

A polícia do distrito de Chaoyang disse que deteve um homem de 39 anos de sobrenome Li, além de uma mulher de 29 anos de sobrenome Chen, depois de receber relatos públicos sobre prostituição em um bairro que não identificaram.

As duas pessoas admitiram a atividade ilegal, de acordo com um comunicado da polícia no Weibo, uma plataforma semelhante ao Twitter. Mais tarde, a conta da polícia publicou uma foto em close de um piano.

O Diário do Povo identificou o homem como Li Yundi, usando a hashtag #LiYundiDetidoPorProstituicao. A hashtag havia sido vista cerca de 790 milhões de vezes duas horas depois da publicação da polícia e rendido cerca de 200 mil comentários.

“Meu Deus. Li Yundi, o príncipe do piano?”, escreveu um internauta chocado.

Em 2015, ele apareceu em um comercial de carro da Toyota ao lado da cantora norte-americana Taylor Swift.

Depois de adiar recitais na Austrália e na Nova Zelândia em 2020 devido à pandemia de coronavírus, Li tem aparecido ultimamente em um reality show da televisão chinesa.

(Reportagem Redação Pequim)

