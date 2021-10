++ Polícia confirma 5 mortos e 2 feridos em ataque na Noruega ++

ROMA, 13 OUT (ANSA) – As autoridades da Noruega confirmaram cinco mortos, incluindo um policial, e dois feridos no ataque com arco e flecha nesta quarta-feira (13), em Kongsberg.

De acordo com o inspetor de polícia Oyvind Aas, citado pelo site da emissora de TV NRK, as duas pessoas feridas foram hospitalizadas. As identidades das vítimas não foram reveladas, mas todos os familiares já foram notificados. (ANSA).

Saiba mais