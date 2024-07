Polícia conclui que vídeo em que filho de 7 anos de Gusttavo Lima dirige carro não configura crime

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2024 - 7:56 Para compartilhar:

Após análise do vídeo da modelo Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, em que uma criança de 7 anos aparece dirigindo um carro dentro de uma propriedade privada em Goiás, a Polícia Civil chegou à conclusão de que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e ao Código Penal.

O menino, que se chama Gabriel, e o irmão mais novo, Samuel, que também aparece na filmagem, só que no banco do passageiro, são filhos da modelo com o famoso cantor sertanejo.

“A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia de Polícia de Bela Vista – 2ª DRP, esclarece que, após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal”, diz a nota enviada pela Polícia Civil de Goiás.