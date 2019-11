Polícia Civil terá novo concurso com 864 vagas

Rio – A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi autorizada nesta segunda-feira a publicar um novo edital para concurso público para o preenchimento de 864 vagas. As oportunidades serão destinadas para os níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com publicação no Diário Oficial, as vagas foram autorizadas para os cargos de delegado (47 vagas); perito legista (54), inspetor (597), investigador (118), perito criminal (20), técnico de necropsia (16) e auxiliar de necropsia (12). Os salários variam nas faixas de R$ 4,5 mil a R$ 18,5 mil, de acordo com a escolaridade e função.

O governador Wilson Witzel já tinha assinado, em junho, autorização para a criação de mil vagas na corporação. No entanto, não houve explicação para a redução do número de unidades ofertadas com a publicação de ontem.

Oito empresas enviaram propostas para realizar as provas. De acordo com a Academia de Polícia do Rio (Acadepol), o processo licitatório já pode ser iniciado. Ainda de acordo com a Acadepol, dois processos atualmente estão em tramitação, sendo um para delegado e o outro para os demais cargos. Assim, deverá ser escolhida uma banca organizadora para o cargo de delegado e outra para as demais funções do concurso.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Rio (Sindpol), a legislação prevê 23,8 mil cargos preenchidos. No entanto, o governo do estado conta com apenas cerca de 9 mil agentes na ativa.